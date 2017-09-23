В Мексике произошло еще одно землетрясение

2017-09-23 17:47 | www.trend.az | 6

Еще одно землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в мексиканском штате в штате Оахака, передает ТАСС. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр землетрясения находился в 16 км к юго-западу от города Матиас-Ромеро. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья Мексики. По информации Геологической службы США, его эпицентр находился в 48 км к юго-западу от города Паредон. Очаг залегал на глубине 74 км.