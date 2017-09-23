Главное управление полиции Баку распространило заявление в связи с митингом

2017-09-23 17:39 | www.apa.az | 5

Главное управление полиции города Баку выступило с заявлением в связи с митингом, организованным в столице Нацсоветом.

Как сообщает АПА, в заявлении отмечается, что 23 сентября на стадионе «Мэхсул» в Ясамальском районе прошел согласованный с ИВ города Баку митинг, организованный структурой, именующей себя Национальный совет демократических сил.

«В собрании, которое продолжалось с 15.00 до 17.00, приняли участие до 1500 членов и сторонников входящих в данную структуру Партии народного фронта Азербайджана, Классической партии Народного фронта, Народной партии Азербайджана, Партии национальной государственности Азербайджана, Молодежной организации партии «Мусават», движений «Демократия и благосостояние», «Мусульманский союз», «НИДА». Случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка не зафиксировано»,-говорится, в частности, в заявлении.