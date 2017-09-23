SOCAR повысила глубину переработки нефти

2017-09-23 18:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR увеличила глубину переработки нефти на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева до 90,2 процента, говорится в статье президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, опубликованной в спецвыпуске газеты Iki Sahil.

По его словам, по итогам прошлого года этот показатель составил 89,5 процента.

"Всего за восемь месяцев текущего года было переработано более 3,82 миллиона тонн сырой нефти. В результате было произведено 783,9 тысячи тонн автомобильного бензина, 392,6 тысячи тонн реактивного топлива, 1,19 миллиона тонн дизельного топлива, 221,9 тысячи тонн печного мазута, 130,6 тысячи тонн битума, 137,3 тысячи тонн кокса", - говорится в статье.

SOCAR в 2015 году объявила о ликвидации нефтеперерабатывающего завода "Азнефтьяг" и объединении его с Бакинским нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева.

Это решение было принято в рамках работ по совершенствованию и оптимизации структуры Госнефтекомпании.

В настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена к 2020 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до 7,5 миллиона тонн в год, а его эксплуатационный срок увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева составит около 1,5-1,7 миллиарда долларов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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