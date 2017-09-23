Сиявуш Новрузов: «Митинг организован по заказу руководства Армении»

2017-09-23 18:34 | www.apa.az | 4

«Часть участников митинга состояла из родственников руководителей представленных на нем политических партий. Некоторые из присутствующих на акции ранее совершали преступления. Среди митингующих не было людей, которые пришли на это мероприятие по политическим взглядам и убеждениям. Митинг получился очень тусклым. Выступления были пронизаны клеветой и беспочвенными обвинениями».

Об этом в беседе с АПА сказал заместитель Исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов, комментируя сегодняшний митинг Нацсовета.

По словам Новрузова, акция была организована по заказу руководства Армении.

«Особо хочу отметить, что крайне успешный визит господина Президента Ильхама Алиева в США, его выступление в ООН и озвученное в нем заявление о преступности правящего в Армении режима и необходимости выполнения резолюций ООН, вызвала серьезную обеспокоенность в Армении. В настоящее время в этой стране развернута широкомасштабная кампания против криминального правящего режима. А на сегодняшнем митинге в Баку словно бы зачитывалось то, что написано Сержем Саркисяном. Сегодня азербайджанская армия обладает достаточным арсеналом вооружений и мощью. Как отметил в своем выступлении господин Президент, в случае надобности Армения будет наказана. Однако на сегодняшнем митинге ни разу не было сказано о том, что Армения является оккупантом, совершила геноцид в Ходжалы. На В ходе акции прозвучали утверждения о том, что Азербайджан якобы закупает непригодное вооружение. Сегодня Азербайджан приобретает современное оружие у Пакистана, Израиля и других государств. Весь мир признает мощь Азербайджана, они же пытаются успокоить общественность Армении, заявляя, что вооружение Азербайджана устаревшее и непригодное. Что это за политические партии, лидеры которых делают подобные заявления? Так могут поступать только силы, прислуживающие армянам», - подчеркнул он.