В Мехико приостановлен разбор завалов после нового землетрясения

2017-09-23 19:03 | www.trend.az | 5

Сотрудники спасательных служб и добровольцы в субботу временно прекратили разбор завалов на месте обрушившихся зданий в столице Мексики после нового землетрясения в штате Оахака, передает ТАСС со ссылкой на национального координатора сил гражданской обороны республики Луиса Фелипе Пуэнте.

"Согласно протоколу безопасности, [аварийно-спасательные] операции были приостановлены, специалисты проводят оценку рисков для того, чтобы их можно было продолжить", - сообщил Пуэнте. По данным Национальной сейсмологической службы, подземный толчок магнитудой 6,1 произошел в штате Оахака. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике в минувший вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, только в столице страны были разрушены более 40 зданий. По последним данным, число погибших достигло 293 человек.