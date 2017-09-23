Среди фаворитов чемпионата Европы вижу и Азербайджан - главный тренер сборной Болгарии

2017-09-23 19:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Фаворитами чемпионата Европы по волейболу являются Азербайджан, Россия, Турция, Сербия и Голландия. Таково мнение главного тренера сборной Болгарии Ивана Димитрова.

Что до самих болгар, которые сегодня победили Украину 3-2, то, как считает наставник, промежуточные цели у его команды - ровно пройти групповой этап.

"Завтрашний матч с Турцией станет во многом определяющим и тогда можно будет порассуждать о будущем. Конечно, мы хотим пойти как можно дальше и будем стремиться к этому", - сказал он.

Болгарский специалист также отметил зал, где проходят баталии Евро-2017.

"Арена гимнастики очень большая и в то же время удобная, здесь не потеряешься. Все - супер!", - заключил главный тренер болгарской сборной.

(Автор: Шахин Кязымзаде)