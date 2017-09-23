МЧС Азербайджана вновь направило в Грузию вертолет для оказания помощи в тушении лесных пожаров

2017-09-23 19:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана вновь направило в Грузию вертолет для оказания помощи в тушении пожаров.

Как сообщает в субботу пресс-служба министерства, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, данного на основании обращения правительства Грузии, МЧС направило вертолет для оказания помощи в тушении пожаров в регионе Самцхе-Джавахети.

Вертолет авиаотряда МЧС Азербайджана Ka-32A, оснащенный специальным оборудованием, 23 сентября вылетел в Грузию.