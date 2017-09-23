Совет прессы провел мониторинг митинга

2017-09-23 20:12 | www.apa.az | 4

Совет прессы провел мониторинг в связи с выполнением журналистами своих служебных обязанностей во время освещения митинга Национального совета, который состоялся 23 сентября на стадионе «Мэхсул» вблизи станции метро «Иншаатчылар».

Как сообщили АПА в совете, не было зарегистрировано никаких инцидентов в отношении журналистов. Членам совместной мониторинговой группы Совета прессы и МВД не поступило никаких обращений.

У некоторых журналистов, осветивших акцию, не было специальной жилетки с надписью «PRESS». В связи с этим им были даны соответствующие рекомендации.