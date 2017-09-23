Часть из присутствовавших на митинге Национального совета были родственниками лидеров политических партий, находящихся там - Сиявуш Новрузов

2017-09-23 20:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Часть из присутствовавших на митинге Национального совета были близкими тех, кто ранее совершил преступления и был арестован, а другая часть были родственниками лидеров политических партий. Там не было тех, кто собрался из-за политических взглядов, по политическим соображениям. Об этом Trend сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» депутат Сиявуш Новрузов.

"С другой стороны в выступлениях на митинге присутствовала ничем не обоснованная клевета. В частности, я хотел бы отметить, что после очень успешного визита господина Президента Ильхама Алиева в США и его выступления про преступное руководство Армении, слабость армянской армии, невыполнение резолюций ООН, в Армении стала царить очень тревожная атмосфера. В настоящее время в Армении проводится очень большая кампания против этого преступного режима. А сегодня на митинге участники будто читали то, что было написано Серж Саргсяном. Сегодня азербайджанская армия обладает достаточной силой и вооружением. В своем выступлении Президент Азербайджана так же отметил, что в случае необходимости Армения будет наказана. Но я на митинге стал свидетелем того, что не было произнесено ни слова про то, что Армения является оккупантом и совершила Ходжалинский геноцид. Только говорили о том, что как будто Азербайджан покупает непригодное оружие. В то время, как Азербайджан сегодня покупает современное оружие у Пакистана, Израиля и других стран", - сказал Новрузов.

По его словам, весь мир признает силу Азербайджана, а эти люди пытаются успокоить армянскую общественность тем, что якобы азербайджанское оружие старое и непригодное.

"Лидер какой политической партии может ставить вопрос таким образом? Только силы, служащие армянам. Мы стали свидетелями этого на митинге. Накануне продления Азербайджаном нефтяных контрактов, успешного выступления Президента в ООН, они руководствуясь законом "о свободе собраний" проводят митинг. Посмотрите сколько взаимосвязи во всем этом. Али Керимли, коррупционер, который продает билеты политической иммиграции, говорит там о коррупции. Визит его заместителя Гузеля Байрамлы в Грузию 41 раз и получение оттуда денег, еще раз доказывает, что они финансируются руководством Армении и хотят дестабилизировать страну. Пусть Али Керимли даст отчет на митинге, он 20 лет не работает. Чем содержит себя и своих телохранителей? Его дети обучаются в самых дорогих институтах, живут в США. Пусть скажет откуда получает эти деньги? Это относится и к другим. Они говорят о журналистах. В какой стране государство дает журналистам жилье? В какой стране неправительственные организации, политические партии финансируются государством? Все это господин Президент сказал на сессии ООН, где принимали участие более 200 глав государств. А не на каком-то митинге, где принимают участие 200-300 человек. Они не могут дать даже свои отчеты. Однако, члены партии обвиняют Али Керимли в коррупции. И поэтому ничего из сказанного на митинге не имеет значения", - сказал Сиявуш Новрузов.