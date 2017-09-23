Сирия готова принять экспертов ООН для расследования химатаки в Хан-Шейхуне

2017-09-23 20:09 | www.trend.az | 3

Сирия готова принять экспертов ООН для расследования инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне и по другим случаям, заявил глава МИД страны Валид Муаллем, передает РИА Новости.

Выступая в субботу в ООН, Муаллем отметил, что Сирия полностью ликвидировала свою программу по химическому оружию, что было подтверждено ОЗХО.

"США вопиющим образом атаковали авиабазу Шайрат, заявляя, что там содержится химическое оружие, которое использовалась при атаке в Хан-Шейхуне. Как и во всех случаях обвинений подобного рода, мы подтверждаем готовность принять и сотрудничать с командой ООН по расследованию", — сказал Муаллем в субботу.