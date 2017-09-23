На акции протеста в Париже произошли столкновения

2017-09-23 20:58 | www.apa.az | 6

Активисты радикального "Черного блока" устроили столкновения с представителями левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на акции протеста против трудовой реформы в Париже. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информационный телеканал BFMTV.

Несколько десятков человек в черном, лица которых были скрыты масками, попытались прорваться на сцену на площади Республики, где вскоре должно начаться выступление Меланшона. На пути хулиганов стали сторонники политика, произошла небольшая потасовка, на сцену полетели камни и бутылки.

Данных о пострадавших в ходе столкновения пока не поступало.