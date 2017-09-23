Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Нью-Йорке

2017-09-23 21:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проводят встречу в Нью-Йорке. Об этом в субботу в своем микроблоге в Twitter написал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Министры обсуждают урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.