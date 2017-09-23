Азербайджан - это сильная сборная, уверен главный тренер команды Польши

2017-09-23 21:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Говорить, что мы уже в 1/4 финала Евро-2017 рано. Впереди нас ждет самый трудный матч в группе со сборной Азербайджана 24 сентября. Об этом Trend заявил главный тренер команды Польши Яцек Навроцки после победы сегодня над Венгрией 3-1.

"Да, у нас 5 очков после 2 матчей, но команда Азербайджана обладает хорошим подбором игроков, которые могут решить исход встречи", - сказал тренер.

По его словам, некоторые компоненты игры с Венгрией показали слабые стороны его дружины, "которые надо искоренить к завтрашнему поединку".

Среди фаворитов Еро-2017 он выделил сборные Сербии, Голландии, России, Турции и Италии.

"Конечно, я не сбрасываю со счетов команду Азербайджана, она очень сильна и опасна", заключил польский наставник.