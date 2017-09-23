Девушек Азербайджана приглашают к участию в конкурсе красоты «Улыбка Вселенной»

2017-09-23 21:52 | www.oxu.az | 3

Сегодня продюсерская компания «Leonid Khromov Production» объявила о запуске второго сезона международного социально-значимого уже популярного суперпроекта «Улыбка Вселенной 2018».

Основная миссия проекта — укрепление дружбы между разными народами нашей Планеты. Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям.



Цель проекта — поиск самых позитивных девушек из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками.



В конкурсе могут принять участие девушки и женщины старше 18 лет, проживающих в любой точке Земли. Рост, вес, семейное положение значения не имеют. Главный критерий отбора — уметь красиво улыбаться и быть социально-активным и позитивным человеком.



Принять участие в конкурсе и заполнить анкету можно на сайте конкурса http://www.smileuniverse.online/ru/



Анкеты от потенциальных участниц конкурса будут рассматриваться до конца октября 2017 года. Финал конкурса состоится в феврале-марте 2018 года одном из самых масштабных элитных казино в Восточной Европе «Сочи Казино и Курорт». Главный приз за первое место $10 000 USD. Кроме того, победительница конкурса получает возможность участия в составе жюри других международных конкурсов красоты. Финалистки конкурса получают подарки от партнеров и спонсоров проекта, международную известность, а также возможность получения интересных рекламных контрактов от известных мировых брендов.



В составе жюри международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной 2018» присутствуют 4 персоны: Леонид Хромов (Россия. Директор и генеральный продюсер конкурса), Валерия Дмитриева (Литва. Вице-мисс «Улыбка Вселенной 2017»), Анастасия Посмашных (Россия. Титул «Улыбка Вселенной 2017») и Садорат Маматкулова (Таджикистан. Обладательница номинации «Мисс Очарование 2017» конкурса «Улыбка Вселенной 2017»).