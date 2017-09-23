Число жертв землетрясений в Мексике достигло 305 человек

2017-09-23 22:03 | www.trend.az | 5

Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 305, сообщил в субботу глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 291 погибшем.

Пуэнте отметил в микроблоге в Twitter, что большинство погибших, 167 человек, приходится на город Мехико. Землетрясения привели к жертвам в штатах Оахака, Пуэбла, Герреро, Мехико и Морелос.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома. Впоследствии сообщаось о еще двух землетроясениях магнитудой 5,8 и 6,1.