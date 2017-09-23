Американские бомбардировщики приблизились к КНДР

2017-09-23 22:32 | www.oxu.az | 4

Бомбардировщики США пролетели вблизи территории Северной Кореей, чтобы показать, что у США много средств военного воздействия на их потенциального противника.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на, об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Пентагон.

По словам пресс-службы Пентагона, этот шаг должен продемонстрировать, что у президента США Дональда Трампа «много военных вариантов отражения любой угрозы».

Как уточняет Reuters, бомбардировщики B-1B Lancer пролетели в международной воздушной зоне на востоке от КНДР.

Э.А.

