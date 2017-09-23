Число погибших в результате крушения лодки у берегов Турции возросло до 22 человек

2017-09-23 22:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате крушения лодки в пятницу вблизи турецкой провинции Коджаэли возросло до 22 человек, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Согласно информации, продолжается поиск четырех человек, которые считаются пропавшими без вести.

Отметим, что лодка перевозила сирийских нелегалов. Из затонувшей лодки было спасено 40 человек.

За последний месяц в Турции было задержано свыше 200 нелегалов, которые пытались проникнуть на территорию Греции.

Ранее в турецкой провинции Мерсин на юго-западе страны были задержаны 330 нелегалов, которые пытались переправиться в Италию.

Кроме того, были задержаны четыре гражданина Турции, которые занимались переправкой нелегалов в Италию.