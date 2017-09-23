Результаты второго дня и календарь третьего дня чемпионата Европы по волейболу

2017-09-23 23:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане и Грузии состоялся второй день чемпионата Европы по волейболу.

Результаты матчей выглядят следующим образом:

Группа "А"

Польша - Венгрия 3:1

Группа "В"

Грузия - Хорватия 1:3

Италия - Беларусь 3:1

Группа С

Болгария - Украина 3:2

Турция - Россия 1:3

Группа D

Чехия - Бельгия 3:1

Сербия - Голландия 3:0

Завтра в группе "А" встретятся сборные Азербайджана и Польши, а также Германии и Венгрии. В группе "В" Грузия примет Беларусь, а Хорватия - Италию. В группе "С" пройдет только одна встреча между Болгарией и Турцией. И, наконец, в группе "D" бельгийки сыграют с сербками, а чешки с голландками.

Евро-2017 совместно организуют Азербайджан и Грузия. В соревновании принимают участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе «А» выступают команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе «В» - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе «С» - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе «D» - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки проходят в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гейгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч пройдут в Баку.