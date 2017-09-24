В Нью-Йорке были обсуждены субстантивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта (Обновлено)

2017-09-24 01:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках 72 сессии Генассамблеи ООН провел встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном с участием сопредседателей Минской Группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шеффера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджейа Каспшика, сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этой связи были рассмотрены шаги, которые должны будут быть предприняты Арменией, Азербайджаном и сопредседателями.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением встречи президентов Армении и Азербайджана, согласно предложению сопредседателей МГ ОБСЕ.

Министр Эльмар Мамедъяров выразил поддержку Азербайджана нескольким интересным предложениям, озвученным сопредседателями, для продолжения предметных переговоров по урегулированию конфликта.

Кроме того, Эльмар Мамедъяров в очередной раз подчеркнул, что Азербайджан всегда готов к логичным переговорам для скорейшего достижения урегулирования.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

21:21 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проводят встречу в Нью-Йорке с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. Об этом в субботу в своем микроблоге в Twitter написал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Министры обсуждают урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.