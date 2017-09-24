Сопредседатели МГ ОБСЕ намерены посетить в регион в начале октября

2017-09-24 01:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шеффер из Соединенных Штатов Америки) 22-23 сентября встретились по отдельности, а затем совместно с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном на полях Генеральной Ассамблеи ООН. К сопредседателям присоединился Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, говорится в заявлении ОБСЕ, размещенном в воскресенье на сайте организации.

Основная цель консультаций состояла в том, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне конфликта, изучить пути активизации переговорного процесса и подготовиться к предстоящей встрече между президентами Азербайджана и Армении.

Сопредседатели ожидают, что встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по остальным ключевым вопросам урегулирования. Министры выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в подготовке к успешной встрече в ближайшем будущем.

Сопредседатели также встретились с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингерем и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом, чтобы обсудить ситуацию на местах, а также последние события в мирном процессе и проинформировать их о подготовке к следующей встрече высокого уровня.

Сопредседатели намерены отправиться в регион в начале октября.