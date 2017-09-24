В Нью Йорке состоялось обсуждение субстантивных переговоров по карабахскому урегулированию

2017-09-24 01:51 | www.apa.az | 5

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в кулуарах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шэфер из США) и личным представителем председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

Как сообщили АПА в МИД, на встрече стороны провели широкий обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте были рассмотрены шаги, необходимые для принятия Арменией Азербайджаном и сопредседателями.

По предложению сопредседателей также обсуждались вопросы, связанные с организацией встречи президентов Армении и Азербайджана.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что Азербайджан поддерживает некоторые интересные предложения, выдвинутые сопредседателями для продолжения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, министр Эльмар Мамедъяров подтвердил, что Азербайджан всегда готов к логическим переговорам по скорейшему разрешению конфликта.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с предстоящей встречей президентов Армении и Азербайджана.

Достигнута договоренность, что сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион в октябре.