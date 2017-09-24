В Лондоне в торговом центре распылили "вредоносную субстанцию"

2017-09-24 02:18 | www.trend.az | 3

Несколько мужчин распылили в районе торгового центра "Вестфилд" в Стратфорде на востоке Лондона "вредоносную субстанцию", по предварительным данным, пострадали шесть человек, один подозреваемый задержан, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Скотланд-Ярда.

"Полиция была вызвана около 20:00 по местному времени в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", — сказал собеседник агентства.

Одного мужчину задержали по подозрению в попытке "нанести тяжелые телесные повреждения".

Место происшествия оцеплено полицией, начато расследование. Правоохранительные органы не расценивают инцидент как теракт.

Пока неизвестно, о каком именно веществе идет речь. По данным СМИ, нападавшие использовали кислоту.

Подобные атаки в Лондоне происходят довольно часто. По статистике мэрии британской столицы, в 2016 году были зарегистрированы 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017 года было уже более 100 подобных случаев.