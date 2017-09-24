В Шеки состоялось официальное открытие "Европейского городка" (ФОТО)

2017-09-24 02:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - При совместной организации представительства Евпропейского Союза в Азербайджане и Исполнительной власти города Шеки в субботу состоялось официальное открытие "Европейского городка" в городе Шеки, сообщили Trend в исполнительной власти города.

На мероприятии организованном в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Юхары Баш" участвовали главы и представители посольств в Азербайджане стран членов ЕС и жители города.

Глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов приветствовав гостей, сказал, что мероприятие останется приятным воспоминанием в культурной жизни Шеки и жители смогут получить новые знания о культуре и истории Европы.

Глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что "Европейский городок" организован в рамках сотрудничества совместно со странами членами ЕС. Цель проекта - создать возможность продемонстрировать свою культуру и традиции европейским странам.