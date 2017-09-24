Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

2017-09-24 03:12 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР и вновь заявил, что договоренности с Исламской республикой не работают.

"Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Трамп в Twitter, не уточнив, в каких областях, по его мнению, Тегеран сотрудничает с Пхеньяном.

Иранская программа создания баллистических ракет не является частью ядерной "сделки" с Тегераном.

Ранее в субботу иранское телевидение сообщило об успешном испытании новой баллистической ракеты "Хорремшахр" с дальностью полета две тысячи километров, способной нести несколько боеголовок.