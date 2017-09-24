Сопредседатели распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении

2017-09-24 05:39 | www.apa.az | 6

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ОБСЕ, в заявлении говорится:

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шэфер из США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик провели на полях Генассамблеи ООН отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном, а затем присутствовали на состоявшихся переговорах между ними.

Основной целью консультаций было обсуждение текущей ситуации в зоне конфликта, изучение путей активизации переговорного процесса и подготовка к предстоящей встрече президентов Армении и Азербайджана.

Сопредседатели ожидают, что встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по оставшимся ключевым вопросам урегулирования. Министры выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в деле подготовки к успешному саммиту в ближайшем будущем.

Сопредседатели также встретились с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и заместителем генсеком ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом, чтобы обсудить ситуацию на местах, а также последние события в мирном процессе и проинформировать их о подготовке к следующей встречи высокого уровня.

Сопредседатели намерены отправиться в регион в начале октября.