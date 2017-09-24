В Германии состоятся выборы в Бундестаг

2017-09-24 09:11 | www.apa.az | 6

В воскресенье в Германии пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, основным претендентом считается действующий глава правительства, лидер альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте. За поддержку избирателей борются 42 партии. Избирательные участки открыты с 08.00 до 18.00.

После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзит-поллов.

По данным последних опросов общественного мнения, проведенных с 14 сентября, за альянс ХДС/ХСС намерены голосовать 36-37% избирателей. СДПГ может набрать 20-23%, "Альтернатива для Германии" — 9-12%, Свободная демпартия – 9-11%, "Левые" – 8,5-11%, "Зеленые" — 7-8% голосов.