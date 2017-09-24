Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой МИД Бахрейна

2017-09-24 09:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В кулуарах 72-ой сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Бахрейна шейхом Халидом бин Ахмед бин Мухаммед Аль Халифой, сообщает в воскресенье МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию связей в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах и сфере туризма между странами.

Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.