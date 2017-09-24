В одном из ресторанов Баку скончался посетитель

2017-09-24 09:29 | www.oxu.az | 4

В одном из ресторанов Баку посетитель умер от приступа сердца.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

Так, гражданин Грузии 1955 года рождения Новрузов Телхан Новруз оглу во время трапезы в ресторане «Тбилиси» внезапно упал и умер.

Для его обследования тело было отправлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. В результате обследования выяснилось, что Т.Новрузов умер от остановки сердца.

Ведется следствие.

A.M.