В одном из ресторанов Баку скончался посетитель

2017-09-24 09:29 | www.oxu.az | 4
В одном из ресторанов Баку посетитель умер от приступа сердца.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.
Так, гражданин Грузии 1955 года рождения Новрузов Телхан Новруз оглу во время трапезы в ресторане «Тбилиси» внезапно упал и умер.
Для его обследования тело было отправлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. В результате обследования выяснилось, что Т.Новрузов умер от остановки сердца.
Ведется следствие.
A.M.