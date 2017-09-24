Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после поединка – ВИДЕО

2017-09-24 10:10 | www.oxu.az | 7

Глава Всемирной федерации бодибилдинга Прадип Субраманьян погиб после поединка знаменитостей в рамках чемпионата в Marina Bay Sands в Сингапуре.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Yahoo News, бой прошел в субботу, 23 сентября.

Прадип получил несколько ударов в голову в ходе поединка, оказавшись в какой-то момент в состоянии оцепенения. Из-за этого рефери поединка прервал бой и присудил 41-летнему оппоненту Субраманьяна - известному азиатскому блогеру Стивену Лиму - победу техническим нокаутом.

32-летний бодибилдер был доставлен в больницу, где скончался в районе девяти часов вечера.

Отмечается, что Лим должен был изначально противостоять Сильвестру Симу - прошлому чемпиону соревнований. Однако Сим отказался от участия из-за слишком маленькой страховки. В тот же день было объявлено, что Сима заменит Субраманьян.

A.M.