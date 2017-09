Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

В Нью-Йорке на 69-м году жизни скончался певец в жанре соул Чарльз Брэдли.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте исполнителя в Twitter

“С тяжелым сердцем мы объявляем, что Чарльз Брэдли покинул нас. Спасибо за ваши мысли и молитвы в эту трудную минуту”, — говорится в сообщении в официальном аккаунте исполнителя в Twitter.

Брэдли умер после года борьбы с раком желудка. За две недели до смерти певец отменил оставшиеся концерты своего тура.

Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему на позднем этапе карьеры. Впервые выйдя на сцену в 60-е, дебютный альбом Брэдли записал лишь в 2011 году. Работал поваром, выступал в клубах и ресторанах в роли двойника “крестного отца соула” — Джеймса Брауна.

На одном из таких выступлений певца заметил независимый продюсер, основатель лейбла Daptone Гэбриэл Рот и пригласил записать альбом. На Daptone у Брэдли вышло три студийных релиза — No Time for Dreaming (2011), Victim of Love (2013), Changes (2016). После выхода последнего певца стали часто звать на ТВ, за концерт на CBS Брэдли был номинирован на премию “Эмми”.