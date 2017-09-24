Вертолет МЧС Азербайджана приступил к тушению лесных пожаров в Грузии

2017-09-24 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в субботу направило в Грузию вертолет для оказания помощи в тушении пожаров.

Как сообщает пресс-служба министерства, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, данного на основании обращения правительства Грузии, МЧС направило вертолет для оказания помощи в тушении пожаров в регионе Самцхе-Джавахети.

Вертолет авиаотряда МЧС Азербайджана Ka-32A, оснащенный специальным оборудованием, в воскресенье приступил к тушению лесных пожаров.