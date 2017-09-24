Запрещен ввоз в Россию фруктов из Азербайджана

2017-09-24 11:49 | www.oxu.az | 6

На российско-азербайджанской границе задержали 120 килограммов яблок, 83 килограмма груш и 78 килограммов слив, поступивших из Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба дагестанского управления Россельхознадзора.

В яблоках, грушах и сливах был обнаружен вредоносный объект – восточная плодожорка. Во всех трех случаях инспекторы фитосанитарного контроля запретили ввоз подкарантинной продукции в Россию. Перевозчики грузов привлечены к административной ответственности. Они признаны виновными в нарушении закона «О карантине растений».

A.M.