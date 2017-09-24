В Шеки состоялась концертная программа мероприятия "Европейский город" (ФОТО)

2017-09-24 11:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На центральной площади города Шеки состоялся концерт, которым завершился ряд мероприятий, посвященный открытию "Европейского городка" в рамках проекта "Автобусный тур по Европе" при совместной организации представительства Европейского Союза в Азербайджане и Исполнительной власти города. Об этом Trend сообщили в Исполнительной власти города.

На мероприятии выступили глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, а также глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас. Было отмечено, что отношения между странами-членами ЕС и Азербайджаном успешно развиваются во всех сферах.

Жителям и администрации города Шеки была выражена благодарность за высокое гостеприимство.