Мадат Гулиев: За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана присоединились к ИГ

2017-09-24 12:50 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана, поверив в черную пропаганду, присоединились к террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом в воскресенье сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, около 900 азербайджанцев присоединились к ИГ. "85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство их них погибли в боях. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 азербайджанцев были убиты. Наши сотрудники в настоящее время находятся в Ираке и выясняют достоверность этой информации",- сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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