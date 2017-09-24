Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нефтчалинского промквартала

2017-09-24 13:08 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии Нефтчалинского промышленного квартала.

Министр экономики Шахин Мустафаев подробно проинформировал главу государства о проделанных работах.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия промышленного квартала.

Глава государства ознакомился с производственными корпусами и предприятиями, действующими в Нефтчалинском промышленном квартале.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с деятельностью Нефтчалинского предприятия по производству рыбного корма.

Глава государства ввел в действие предприятие.

Действующее 20 лет ООО “Metak” также создало в Нефтчалинском промышленном квартале свое предприятие. Глава государства ввел в действие это предприятие.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с другим предприятием промышленного квартала - ООО “Gilan PİVOT”.

Глава государства также ознакомился с мастерской, созданной для мелких предпринимателей в Нефтчалинском промышленном квартале.

Президент Ильхам Алиев также побывал в предприятии ООО “Toğrul-2008”.

Глава государства ознакомился с предприятием ООО “Sun Rise Production” в промышленном квартале.

Президент Ильхам Алиев побывал в административном здании промышленного квартала.

После ознакомления с Нефтчалинским промышленным кварталом глава государства встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.