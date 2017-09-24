Мадат Гулиев: попытки организации террористического акта были вовремя пресечены сотрудниками СГБ

2017-09-24 13:10 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане также было достаточное количество совершающих попытку организации террористического акта, сказал в воскресенье глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, попытки организации террористического акта были вовремя пресечены сотрудниками СГБ.

"Правоохранительные органы Азербайджана сегодня, выполняя требования главы государства, могут вовремя пресекать подобные попытки", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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