Мадат Гулиев: “Около 900 азербайджанцев присоединились к ИГ”

2017-09-24 13:15 | www.apa.az | 6

За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана, поверив в черную пропаганду, присоединились к террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев, передает АПА.

По его словам, около 900 азербайджанцев присоединились к ИГ. “85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство их них погибли в боях. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 азербайджанцев были убиты. Наши сотрудники в настоящее время находятся в Ираке и выясняют достоверность этой информации”,- сказал Гулиев.