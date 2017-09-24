Мадат Гулиев сообщил о количестве граждан Азербайджана присоседившихся к ИГИЛ

2017-09-24 13:10 | www.oxu.az | 7

За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана, поверив в черную пропаганду, присоединились к террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, около 900 азербайджанцев присоединились к ИГИЛ. «85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство их них погибли в боях. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 азербайджанцев были убиты. Наши сотрудники в настоящее время находятся в Ираке и выясняют достоверность этой информации»,- сказал Гулиев.

A.M.