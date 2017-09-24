Глава СГБ: В Азербайджане ведется планомерная работа для того, чтобы азербайджанская молодежь не вставала на ложный путь

2017-09-24 13:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется планомерная работа с соответствующими структурами для того, чтобы азербайджанская молодежь не вставала на ложный путь. Об этом в воскресенье сказал журналистам глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Глава СГБ добавил, что Азербайджан является цивильным государством, развивающимся стремительно и прогрессивно. "Наш народ плотно сплотился вокруг Президента Азербайджана. Спорт, культура, искусство пропагандируют Азербайджан во всем мире", - сказал Мадат Гулиев.