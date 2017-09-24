Завтра температура воздуха понизится до 10-ти градусов – ПРОГНОЗ

2017-09-24 13:53 | www.oxu.az | 6
В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшероне составит ночью 18-21, днем - 25-30, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление увеличится с 762 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-60 процентов.
В районах Азербайджана в понедельник ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами возможен туман. Порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 27-32, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градусов тепла.
A.M.