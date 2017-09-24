Сегодня станут известны первые четвертьфиналисты чемпионата Европы по волейболу

2017-09-24 13:56 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В воскресенье на чемпионате Европы по женскому волейболу в Азербайджане и Грузии проходит третий соревновательный день. Сегодня в двух группах определятся первые четвертьфиналисты. В группе А сборная Азербайджана сыграет с ее лидером командой Польши, а немки встретятся с венгерками. Положение команд после 2 туров: Польша - 5 очков, Азербайджан - 3, Германия и Венгрия - по 1.

В группе В пройдут заключительные матчи, которые назовут четвертьфиналиста и двух коллективов для раунда плей-офф. Одни из фавориток Евро-2017 итальянки примут хорваток, а хозяйки площадки - беларусок. Положение команд: Италия - 6, Хорватия - 4, Беларусь - 2, Грузия - 0.

В группе С состоится одна игра - болгарки против турчанок. Положение команд: Россия - 5, Болгария и Украина - по 2, Турция - 0.

И, наконец, группа Д выявит какие же сборные переедут из города великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви на родину выдающегося певца и композитора Муслима Магомаева. Лидер Сербия примет аутсайдера Бельгию, а чешки сыграют с голландками. Положение команд: Сербия - 6, Голландия и Чехия - по 3, Бельгия - 0.