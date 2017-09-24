В Азербайджане продолжается следствие по делу военнослужащих-изменников- глава СГБ

2017-09-24 14:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается следствие в связи с военнослужащими, изменившими государству, сказал журналистам в воскресенье глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, ввиду секретности проводимых работ в связи с госизменой военнослужащих, было бы неправильно давать более подробную информацию. "Работы в этом направлении проводятся постоянно", - сказал Мадат Гулиев.

Конечно же, как отметил глава СГБ, ряд государств использует подобных шпионов.

"Правоохранительные органы нашего государства ведут с этим борьбу", - добавил Мадат Гулиев.

Глава СГБ также прокомментировал арест рэкет-журналистов. Он отметил, что в последние 5-6 лет в стране таких журналистов было много, и, сейчас такие случае также пресекаются.

(Автор: Эльчин Мехтиев)