В Баку открылась "Школа классической йоги" (ФОТО)

2017-09-24 14:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Центре культуры Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялось открытие "Школы классической йоги".

В мероприятии приняли участие глава СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, посол Индии в Азербайджане Санжай Рана и другие гости.

Выступивший на открытии Мадат Гулиев сказал, что основанная великим лидером Гейдаром Алиевым политика успешно продолжается его преемником Президентом Ильхамом Алиевым. "Как результат этого, сегодня в Азербайджане наблюдается развитие во всех сферах. Отрадно, что именно в этом центре открывается такая школа. Йога - это ни спорт, ни политика, это всего лишь метод здоровья. Глава государства делает все возможное для здоровья населения. И это один из шагов, сделанных в этом направлении", - сказал глава СГБ.

Посол Рана в своем выступлении подчеркнул развитие связей между Азербайджаном и Индией во всех сферах.

Уроки в школе будет преподавать обладатель титула и диплома Йога Широмани Эльчин Гулиев, получивший образование в Международном центре Шивананда йога Веданта в Польше в 2009 году.

(Автор: Эльчин Мехтиев)