Азербайджанские знаменитости и их дети – уникальный проект Дворца Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-09-24 14:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся очень интересный концерт под названием “Məşhurlar və övladları” ("Знаменитости и их дети"), сообщает Trend Life. Подобный проект был реализован в Азербайджане впервые.

В праздничном вечере со своими детьми выступили известные исполнители народных песен и мугама, эстрадные певцы, народные и заслуженные артисты, среди которых были - Гюльяз Мамедова и сын Рамазан, Агиль Меликов и сын Гусейн, Нурия Гусейнова и дочь Чиланай, заслуженная артистка Лала Мамедов и малышки Наргиз и Чинара, Чингиз Ахмедов и сын Ибрагим, Руфат Ахундов и сын Мухаммедали, ашуг Зульфия и сын Бабек, Эмиль Бадалов и дочь Саадет, Рена Талыбова и сын Ниджат, Ядигар Мурадов и сын Яшар и другие.

Специальными гостями вечера стали народный артист Фаиг Агаев и певец Надир Гафарзаде. Выступление артистов прошло в сопровождении инструментального ансамбля "Şuşanın səsi" (Голос Шуши) под управлением Насиба Магеррамова.

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(Автор: Вугар Иманов)