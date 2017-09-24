Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в центральной районной больнице Нефтчалы после реконструкции

2017-09-24 14:45 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился с условиями, созданными после реконструкции в центральной районной больнице Нефтчалы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства о проведенных работах по реконструкции в центральной районной больнице.

После ознакомления с условиями, созданными в больнице, Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации по организации медицинского обслуживания населения на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с Мобильным диагностическим комплексом Национального центра онкологии министерства здравоохранения в центральной районной больнице Нефтчалы.