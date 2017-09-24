Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи оросительной воды посевным площадям Нефтчалинского района

2017-09-24 15:09 | www.trend.az | 6

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемонии подачи оросительной воды посевным площадям Нефтчалинского района из реки Кура через Нефтчалинский магистральный канал.

Председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проделанных работах.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую подачу оросительной воды посевным площадям.