В Ираке казнили свыше 40 человек

2017-09-24 15:14 | www.oxu.az | 5

Власти Ирака привели в исполнение смертную казнь в отношении 42 лиц, осужденных за террористическую деятельность.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в воскресенье новостной портал Shafaq News.

Как подтвердили в министерстве юстиции Ирака, 42 человека были осуждены за терроризм. В июне по аналогичной статье были повешены 14 человек.

После освобождения удерживаемых террористической группировкой «Исламское государство» Мосула, Талль-Афара и других городов в руках силовиков оказались тысячи боевиков, в том числе прибывших из-за рубежа. По каждому случаю ведется судебное разбирательство.

Как заявила парламентская делегация Бельгии, посетившая Багдад на минувшей неделе, Брюссель поддерживает иракское правосудие в отношении террористов и призывает не предоставлять боевикам амнистию.

A.M.