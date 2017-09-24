Ильхам Алиев прибыл в Сальянский район – ОБНОВЛЕНО

2017-09-24 15:16 | www.oxu.az | 5

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Сальянский район.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства посетил возведенный в центре города Сальян памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов проинформировал главу государства о проводимой в последние годы в районе работе, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели Сальяна значительно улучшились, построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной сфере.

12:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Нефтчалинский район.

Как передает Oxu.Az, возложив цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в Нефтчале, президент Азербайджана почтил его память.

Глава исполнительной власти района Исмаил Велиев проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе по созиданию и благоустройству.

A.M.