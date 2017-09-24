Президент Ильхам Алиев прибыл в Сальянский район

2017-09-24 15:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Сальянский район.

Глава государства посетил возведенный в центре города Сальян памятник общенациональному лидеру народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов проинформировал главу государства о проводимой в последние годы в районе работе, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели Сальяна значительно улучшились, построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной сфере.