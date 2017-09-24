В Сальяне открылся Музей Флага

2017-09-24 15:23 | www.apa.az | 5

24 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Сальян принял участие в открытии Музея Флага.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Глава государства был проинформирован о проведенной здесь работе. Было сообщено, что на территории, где расположен Музей Флага, создана Площадь Флага, здесь возвышен государственный флаг, на территории проведена широкая работа по благоустройству. Строительство Музея Флага осуществлено в этом году. В рамках проекта, реализованного за счет внутренних возможностей района, было возведено здание общей площадью 410 квадратных метров. В музее, оснащенном необходимой инфраструктурой, созданы все условия для демонстрации многочисленных экспонатов. В Музее флага хранятся экспонаты, относящиеся к различным периодам нашей истории, флаги, гербы государств, существовавших на территории Азербайджана, карты, конституции, ордена и медали, словом, различные государственные символы. Здесь широкое место отведено историческим событиям периода нашей независимости. Все это создает широкие возможности для того, чтобы и молодежь Сальяна, и приезжающие в район гости могли получить представление о нашей славной истории.